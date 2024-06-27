هتغير حياتك برسالة .. شارك في مسابقة الحلم Dream على mbc اشترك حالًا يمكن تكون من الفائزين

من منا لم يسمع عن مسابقة الحلم الشهيرة التي يتم عرضها على العديد من القنوات، والتي منها قناة mbc، ويكون محتوى المسابقة كالتالي: يقوم الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي بالتقديم على المسابقة، والانتظار حتى يتم الإعلان عن فوزهم إذا حالفهم الحظ، حيث أن المسابقة تمنح الفائزين كل أسبوع 5000 دولار، وقد تصل جائزة كل شهر إلى 100000 دولار حتى يتمكن كافة الفائزين بالمسابقة من تحقيق أحلامهم المختلفة بهذا المبلغ.

مسابقة الحلم الجديدة مع مصطفى الآغا

قد حصلت مسابقة الحلم على جمهور كبير في فترة قصيرة، حيث أن هذه المسابقة تقدم مبلغ مادي ضخم يساعد كافة الفائزين بالمسابقة من تحقيق أحلامهم الذين لطالما كانوا يحلمون بها، وهذه المسابقة تتيح إمكانية الاشتراك فيها لكافة الأشخاص المقيمين في الوطن العربي، ويتم عرض المسابقة على قناة mbc، ويقدم برنامج المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى الآغا، والمسابقة لا تقدم مال فقط، إنما تقدم العديد من المكافأت، والجوائز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يوجد طريقة واحدة تمكنك من الاشتراك في مسابقة الحلم، وهذه الطريقة هي أن ترسل رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك، وأن تحتوي هذه الرسالة على كلمة حلم أو كلمة dream، وأرقام البلاد هي:

البحرين: 94000.

المغرب: 9669.

الأردن: 94099.

تونس: 85988.

السعوديه: 858888 او 755505.

الإمارات: 5544 أو 3636.

العراق: 2770 أو 2180.

مصر: 95458 أو 95450.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم Dream 2024

من أجل أن يتأكد المسؤولين عن مسابقة الحلم من أن يوفروا فرصة عادلة لكافة المشتركين في المسابقة، قد قاموا بوضع بعض الشروط البسيطة وهي: