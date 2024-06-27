تم رفـع نتائج البيام 2024 | نتائج شهادة التعليم المتوسط bem Results في عمـوم ولايات الجزائر بالرقم السري

تم الإعلان الآن عن نتائج البيام الجزائر التي طال انتظارها من قبل الطلاب، حيث تم رفعها منذ لحظات قليلة على موقع الديوان الوطني، وذلك بعد أن انتهت فترة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وقد مرت هذه العمليات تحت دقة شديدة ودون الانحياز لأحد الطلاب، وسنقوم بعرض طريقة الحصول على هذه النتائج خلال سطور المقال التالي فتابعوا معنا.

نتائج البيام الجزائر

أكد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية أن نتائج البيام الجزائر متاحة الآن أمام جميع الطلاب والطالبات على موقع وزارة التربية الوطنية حيث وفرت الوزارة هذا الرابط لكي يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول عليها بسهولة ويسر دون الذهاب الى مقر المدارس المقيدين بها، حيث قد انهالت الأسئلة حول المواقع التي يمكن الحصول على النتيجة من خلالها والتي من أهمها موقع الوزارة وموقع فضاء الأولياء، ولمعرفة التفاصيل الخاصة بهذه المواقع تابعوا الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج البيام عبر فضاء الأولياء

يمكن بكل سهولة ويسر الحصول على نتائج البيام الجزائر 2024 عن طريق الدخول على موقع فضاء الأولياء واتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع فضاء الأولياء.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على نتائج أبنائي.

كتابة بيانات الطالب التي يريد الاستعلام عنها.

الضغط على الاستعلام عن نتيجته.

وسوف تظهر النتيجة في الحال.

موقع وزارة التربية الوطنية الجزائر

يمكن أيضا الاستعلام عن نتائج بيام الجزائر عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية الوطنية واتباع الخطوات التالية: