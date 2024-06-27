هذا رـــط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي 4000 دولار fcmc.cbl.gov.. اللينك يعمل 100%

من باب التخفيف على المواطنين ومنعا لاستغلالهم من قبل تجار العملة في ليبيا أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي، والتي تمكن المواطنين من حجز عملات أجنبية بحد أقصى 4 آلاف دولار للشخص الواحد، وذلك لاستخدامها في الأغراض الشخصية، ويمكن لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط أن يقوم بحجز هذه الخدمة من خلال الرابط الذي قام بتفعيله المصرف المركزي في ليبيا.

منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي

منذ فترة قريبة تم الإعلان عن منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي والتي يمكن من خلالها للمواطنين حجز العملات الأجنبية وذلك بشكل إلكتروني وفقا للخطوات التالية:

زيارة موقع مصرف ليبيا المركزي على الإنترنت.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة حتى تتمكن من تسجيل الدخول.

يشترط أن تكون بيانات التسجيل على الموقع تتطابق مع بيانات الحساب البنكي للشخص.

قم بإدخال رقم البطاقة الوطنية في المكان المخصص.

عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول ومن ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة.

بعد تأكيد الحجز يتم تحويل المبلغ إلى المواطن في الموعد الذي تم تحديده.

شروط حجز العمل الاجنبية مصرف ليبيا المركزي

هناك بعض الشروط التي حددها مصرف ليبيا المركزي حتى يتمكن المواطن من التسجيل في منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي، والاستفادة من الخدمة المقدمة، وتتمثل أهم الشروط في التالي: