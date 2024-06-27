كاميرات جبارة.. إليك سعر ومواصفات هاتف Vivo IQOO 11S وأهم مميزاته

هاتف Vivo IQOO 11S هو أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف iQOO من شركة Vivo، ويعد من بين الهواتف الذكية الرائدة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، يتميز الهاتف بمعالج متطور وتقنيات حديثة تضمن أداءً سريعًا وسلسًا، سواء في الاستخدام اليومي أو أثناء ممارسة الألعاب والتطبيقات الثقيلة. كما يأتي Vivo IQOO 11S بشاشة عالية الدقة ونظام كاميرات متقدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير ومحبي التكنولوجيا، في هذه المقالة، سنستعرض أبرز مواصفات ومميزات هذا الهاتف، بالإضافة إلى تقييم شامل لأدائه مقارنةً بمنافسيه في السوق.

مواصفات هاتف Vivo IQOO 11S

الميزة التفاصيل المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت/512+256 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 16/12 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل، الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+13+8 ميجا بكسل الشاشة LTPO4 AMOLED بحجم 6.78 بوصة بدقة 1440×3200 بكسل جودتها +FHD مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus تدعم تقنية +HDR10 معدل تحديث 144HZ نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة فيفو OriginOs 3 البطارية 4700 مللي أمبير وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج بالشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم

سعر هاتف Vivo IQOO 11S ومشتمالات العلبة

سعر الهاتف في الأسواق العالمية حوالي 523 دولار للنسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و12 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية.

يأتي الهاتف في علبته مع مجموعة من الملحقات تشمل: الجهاز نفسه، شاشة حماية مثبتة مسبقاً، وشاحن بقدرة 200 واط، كابل USB من نوع Type C، غطاء خلفي شفاف لحماية الهاتف، دبوس معدني، كتيب التعليمات الذي يوضح كيفية استخدام الهاتف.