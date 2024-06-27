الآن awlyaa.education.dz استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر عبر موقع الديوان الوطني

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر، الآن قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالاعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر أو ما يعرف بأسم نتائج البيام 2024 التي تعد واحدة من مراحل التعليم الاساسية، وذلك بعدما مر على انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات ما يقارب أكثر من ثلاثة أسابيع كان خلالها الكنترولات تقوم بأعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل دقيق، والآن مع طريقة استخراج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024، فتابعونا.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر

الآن يمكنك معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر دورة جوان عبر موقع فضاء الاولياء بشكل الكتروني، وكذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو عبر بوابة وزارة التربية الوطنية من خلال ادخال بياناتك، والآن مع طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 الجزائر بالرقم السري، فقط اتبع ما يلي:

أدخل على موقع فضاء الأولياء 2024.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الامتحانات.

حدد نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024.

قم تسجيل الدخول برقم التسجيل والرقم السري.

أضغط على زر “عرض النتيجة”.

سيظهر لك كشف النقاط فورا، ويمكنك طباعتها.

رابط نتائج البيام الجزائر 2024

قم بالدخول إلى رابط نتائج البيام الجزائر 2024 من خلال موقع الديوان الوطني عبر الرابط bem.onec.dz يمكنكم التعرف والإطلاع على نتائج البيام دورة جوان باتباع ما يلي:

انقر على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا.

قم بإدخال الاسم والرقم السري

اختار الولاية التابع لها.

قم بكابة الرقم الموجود امامك.

اضغط على كلمة “استظهار النتيجة”.

خلال دقائق ستظهر لك الدرجات في كل المواد.

كما يمكنك ترك بياناتك خلال التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا بالدرجات.

يمكنك الآن استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية الوطنية وعبر موقع فضاء الاولياء بشكل الكتروني، وذلك من خلال ادخال البيانات المطلوبة، على أن تتوافر النتيجة خلال ساعات في المدارس.