رابط وخطوات التسجيل في منفعة دعم الأسر عمان 2024 والشروط اللازمة عبر صندوق الحماية الاجتماعية spf.gov.om

يقدم برنامج منفعة دعم الأسر لبعض منها: الاسر الفقيرة، والأشخاص التي لا تمتلك أي عمل ثابت يعينها على مواكبة صعوبات الحياة تليسى حاجات الأبناء، فقد قامت الوزارة العمانية بإطلاق هذا الدعم لإزالة عنهم كافة هذه الأعباء، مع العلم أن قيمة الاستحقاق من الراتب تختلف بإختلاف إعداد الأسرة فكل أسرة لديها راتب مخصص بها، بالإضافة إلى أنه أصبح بإمكانك التسجيل على هذه المنحة بطريقة الإلكترونية عبر شبكة العنكبوتية الخاصة بك، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

منفعة دعم الأسر

يمكن التسجيل على المنفعة الخاصة بدعم الأسر من خلال الرابط الرقمي الخاص بهم، ولكن هذا يتطلب مجموعه بسيطه من الإجراءات التي يجب أن يتم القيام بها، وإذا كنت لا تعرفها تابع النقاط التالية:

أولاً يجب أن يتم التوجه إلى المنصة الخاصة بصندوق الحماية.

في النافذة التي أمامك ستجد ثلاث نقاط فوق بعضهما قم بالنقر عليها.

ومن ثم أختر خدمات الدعم، يليها منفعة الدعم الأسر الفقيرة.

وإلى هنا يجب عليك أن تقوم بملئ شاشة بالمعلومات المطلوب وضعها.

منها: (عدد أفراد الأسرة/ مع كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بهم).

أضف البريد الالكتروني أو رقم الجوال من أجل التواصل معك عند قبول الطلب.

مع تدوين معلومات السجل المدني، وجميع الأرقام الخاصة بأفراد الأسرة.

يلي هذه الخطوة هو تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعدها قم بتقديم طلبك، وانتظر حتى تتم مراجعته من قبل الهيئة.

شروط طلب منفعة دعم الأسرة 2024

قبل أن يتم طلب الحصول على منفعة دعم الأسر لهذا العام قم بالاستعلام عن الشروط والأحكام الخاصة بالمنحة، لكي تتمكن من معرفة نسبة القبول، وسيتم ذكرها في النقاط التالية: