“bem.onec.dz” رابط نتائج التعليم المتوسط 2024 الجزائر دورة جوان عبر موقع البيام والوزارة

في خضم الحماس والترقب، يمر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر بفترة انتظار طويلة لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024، بعد انتهاء عملية التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح، يستعد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بفارغ الصبر للكشف عن النتائج، وفي هذا السياق، يعمل الديوان الوطني على نشر النتائج عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان سهولة الوصول إليها، تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم المعلومات بأسرع وقت ممكن ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على نتائج جهدهم ومعرفة نتيجة جهودهم خلال هذه الدورة الهامة.

نتائج التعليم المتوسط 2024 الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرب الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024، ووفقًا للوزارة، سيتم الكشف عن هذه النتائج عبر موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط، وبإمكان التلاميذ الذين خضعوا لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذا العام التحقق من نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني bem.onec.dz.

متى نتائج البيام 2024 في الجزائر؟

أكد وزير التربية الوطنية في الجزائر، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024 ستكون متاحة في الساعات القادمة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس أو الجمعة القادمة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر، وستشمل النتائج المترشحين المتمدرسين والأحرار على حد سواء، ستكون النتائج متاحة للجميع عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى موقع فضاء الأولياء.

كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024

يمكن الحصول على نتائج امتحان الباكالوريا 2024 في الجزائر عن طريق زيارة الرابط الذي تم توفيره من قبل الوزارة عند إعلان النتائج خلال الأيام القادمة، يتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع النتائج من الرابط المشار إليه أعلاه. اضغط على زر “عرض نتائج امتحان الشهادة المتوسطة”. ادخل رقم الطالب مع إدخال كلمة المرور الخاصة به. النقر على رمز “عرض النتائج”.

انتظر لحظة، ستظهر النتيجة على الموقع بكل تفاصيلها ودرجاتها بالكامل.