وجبة سريعة .. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة ابعدي عن الطرق التقليدية

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول المكرونة في كافة أنحاء العالم، ويريدون تجربة طريقة جديدة لعمل المكرونة، ويمكنك عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في حال كنت تبحث عن شيء جديد، حيث أن هذا الطاجن سهل التحضير، ومكوناته بسيطة، ولا ياخذ الكثير من الوقت أثناء التحضير، حيث أن تحضيره يأخذ أقل من ساعة، كما أن هذا الطاجن يمكن أن يتناوله أكثر من شخص.

طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

يعد طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من أفضل الوجبات التي يمكن أن يتناولها الأشخاص الذين يفضلون المكرونة واللحم، كما يمكن أن يكون هذا الطاجن طريقة جديدة لصناعة المكرونة، بعيدًا عن الطرق التقليدية، ويمكنك أن تصنعي الطاجن في أقل من ساعة، حيث أن صناعته تأخذ 45 دقيقة فقط، يمكن أن يكفي الطاجن 3 أشخاص، ولذلك يمكن أن تحضريه كوجبة غداء سريعة.

مكونات طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

يمكنك صناعة طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بكل سهولة عن طريق إحضار بعض المكونات البسيطة والمتواجدة في المنزل، بخلاف اللحم الذي سيكون عليك شرائه، ومكونات الطاجن هي:

1/3 لحمة مفرومة.

3 كوب من المكرونة الأقلام.

بصلتين كبار.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

خمس حبات من الطماطم.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة

تعتبر المكرونة من أكثر المواد الغذائية التي يمكنك أن تصنعها بأشكال مختلفة، حيث يمكنك أن تصنعها في شكل مكرونة بالبشاميل، وطاجن المكرونة باللحمة المفرومة، ويمكنك صناعة طاجن المكرونة عن طريق: