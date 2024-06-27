تقترب نتائج الصف التاسع لعام 2024 في اليمن من الكشف، مما يثير حالة من التوقعات والشغف بين الطلاب حيث تشير مصادر موثوقة إلى أن عمليات التصحيح والتقييم تتجه نحو الانتهاء، ويتوقع الإعلان الرسمي عنها في الأيام المقبلة ومن المقرر أن يجتمع وزير التربية والتعليم مع وسائل الإعلام للكشف النهائي، حيث من المنتظر أن يتم ذلك خلال نهاية الأسبوع الأول بعد عودة إجازة عيد الأضحى المبارك ولذلك تأتي أهمية معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية باستخدام رقم الجلوس.

نتائج التاسع اليمن في محافظة صنعاء برقم الجلوس

لمعرفة نتائج التاسع اليمن في محافظة صنعاء يمكنكم الآن الحصول على النتيجة بسهولة ويسر من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو الموقع الرسمي لـ YemenExam، وإذا كنتم تفضلون الاستعلام عبر الهاتف، يمكنكم ذلك أيضًا من خلال إرسال رسالة نصية تحمل رقم الجلوس إلى الرقم 161، لتصلك النتيجة الكاملة عبر رسالة نصية مباشرة.

طرق الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحانات الصف التاسع في اليمن للعام الدراسي 2023/2024 وقد تم تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية وموقع الإدارة العامة للاختبارات كالتالي:

الطريقة الأولى منصة وزارة التربية والتعليم اليمنية

انتقل إلى منصة وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ابدأ بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج الصف التاسع 2024 الدور الأول.

أدخل رقم جلوسك واسمك.

اضغط على عرض النتيجة.

الطريقة الثانية موقع الإدارة العامة للاختبارات

ادخل الى الموقع الخاص بإدارة الامتحانات.

اختر نتائج التاسع اليمن 2024.

أدخل بياناتك بشكل صحيح.

اضغط على عرض النتيجة.

تأكد من كتابة رقم جلوسك واسمك بشكل صحيح.

وقت ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن 2024.

لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لظهور نتائج الصف التاسع في اليمن حتى الآن ومن المتوقع الإعلان عن الموعد خلال الأيام القليلة القادمة ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة التربية والتعليم اليمنية وتتوفر النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة والتقييم من قبل المعلمين وسيتم أيضًا الإعلان عن النتائج على الصفحات الرسمية لوزارة التربية والتعليم اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤكد الوزارة على ضرورة انتظار الإعلان الرسمي عن موعد ظهور النتائج.