تشغيل رابط نتائج البيام 2024 bem onec dz كافة الولايات موقع الديوان الوطني “فضاء التلاميذ” وموقع وزارة التربية الوطنية

نتائج البيام، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام) لعام 2024 ستصدر في التاسع والعشرين من يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر الإنترنت، مع تأكيد نسبة النجاح المرتفعة هذا العام، سيتم منح فرصة تحسين المعدل للطلاب الذين لم ينجحوا، وقد نفى الوزير شائعات عن موعد سابق، مؤكدًا على التاريخ المحدد للإعلان عن النتائج على موقع الديوان الوطني للامتحانات، لذا فقط من خلال موقع البديل نقدم لكم كافة المعلومات الصادقة كاملة الخاصة بالنتيجة لذا تابعونا.

نتائج التعليم المتوسط

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024 ستُعلن مساء اليوم الخميس 27 يونيو 2024 ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (https://bem.onec.dz) وفضاء الأولياء (https://awlya.education.gov.dz)، كما سيتم إشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي في المؤسسات التعليمية، بالنسبة للمترشحين الأحرار، يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (https://bem.onec.dz)..

كشف نتائج البيام bem onec dz

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج البيام 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الجزائرية باستخدام الرقم السري، حيث يعيش الطلاب حالياً فترة ترقب وقلق بانتظار النتائج، الامتحانات التي أُجريت قبل إجازة عيد الأضحى جرت بسلاسة ودون أي مشاكل، وتم توفير كل سبل الراحة داخل اللجان ولم تُسجل أي شكاوى من الطلاب.

طلاب الجزائر يتطلعون لمعرفة نتائج البيام 2024 إلكترونيًا، ولقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن استخراج النتائج يتم عبر الخطوات التالية: