الأستعلام عن نتيجة البيام بالجزائر بالأسم والرقم الأمتحاني 2024

بعد تأجيل إعلان نتائج البكالوريا في الجزائر، يزداد الترقب حيال موعد إعلان نتائج البيام 2024 وهذه الأخبار تثير اهتمام الطلاب الذين ينتظرون التفاصيل والتحديثات بشغف لأن هذا الشهادة هي بوابة للانتقال إلى المرحلة الثانوية وتحديد مسارات وآمال مستقبلية وينتظر الطلاب النتيجة بشغف وانتظار وتوتر لبدء رحلة جديدة من التحديات والطموحات في رحلة التعلم والنمو.

وقت اعلان نتائج امتحانات شهادة المتوسط بيام 2024 في الجزائر

نتيجة البيام بالجزائر بالأسم في انتظار تلك اللحظة المهمة، يتطلع الكثير من الشباب والفتيات في الجزائر بشغف إلى الإعلان عن نتائجهم وهذه الفترة المنتظرة تمثل بوابة للانتقال إلى المرحلة الثانوية، حيث تعبر عن مسارات وآمال مستقبلية و من المقرر أن يكون يوم السبت 29 يونيو، وقت الإعلان الرسمي وهو توقيت مهم للغاية لجميع الطلاب والطالبات ويتوقع أن يكون ذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وإدخال الدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر

نتيجة البيام بالجزائر بالأسم بإمكانك الاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أفتح موقع وزارة التربية الوطنية.

اضغط على أيقونة نتائج الامتحانات.

اختار نتائج شهادة التعليم المتوسط.

ادخل رقم التسجيل وكلمة المرور.

انقر على عرض النتيجة.

يجب التأكد من صحة رقم التسجيل وكلمة المرور قبل الضغط على عرض النتيجة.

في حال نسيان كلمة المرور، يمكن استعادتها من خلال الضغط على استعادة كلمة المرور.

يمكن طباعة النتيجة أو حفظها كملف PDF.

إحصائية بعدد طلاب شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر

نتيجة البيام بالجزائر بالأسم قارب موعد الإعلان عنها في الجزائر، حيث ينتظرها بفارغ الصبر قرابة 818 ألف طالب وطالبة وقد أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن عملية التصحيح جارية على قدم وساق في 97 مركزًا، مع سعيها لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الحالي، مع ترجيح أن يكون ذلك في 29 يونيو الجاري وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المترشحين الأحرار قد بلغت 1.5% من إجمالي عدد الطلاب، بينما بلغت نسبة الإناث 53% كما ضمت الامتحانات عددًا من الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 179 مصابًا بالتوحد و 104 من ذوي الصعوبات الذهنية الخفيفة و 7 من المصابين بالتريزوميا.