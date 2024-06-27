“صرف الرواتب بزيادة 500 ألف دينار فورية”!!.. وزارة المالية تُعلن جدول الزيادة الجديدة على رواتب الموظفين.. متى الموعد

أعلنت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب الموظفين في مختلف القطاعات والهيئات العاملة في الدولة، جاءت ببعض الزيادة التي بلغت نحو 50% على قيمة رواتبهم ومستحقاتهم المالية، إلا أنه يوجد زيادات جديدة لم يتم تطبيقها حتى الأن، ومن المتوقع إعلان جدول الموازنة المالية في الفترة المقبلة، بحيث يطلع عليه جميع الموظفين والعاملين في القطاعين المدني والعسكري، وعليه فيمكنك معرفة سلم الرواتب الجديد، والإستعلام عن قيمة الراتب المستحق كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

رواتب الموظفين في العراق

وعن سلم رواتب الموظفين الذين يتحصلون عليها ببعض الزيادات المقرة من قبل وزارة المالية العراقية، ما يلي:-

الدرجة الأولى من الموظفين تبلغ رواتبها مليون و100 ألف.

في حين أن الدرجة العاشرة بعد الزيادة تكون 650 ألف دينار عراقي، اي بزيادة 480 ألف دينار عراقي.

على أن يصل رواتب الدرجة التاسعة نحو 819 ألف دينار.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادة

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين بالزيادات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، وفقًا للأتي:-