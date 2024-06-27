ريحة وطعم ولا أروع .. طريقة تحضير طاجن الكوارع فى الفرن بأسهل طريقة ممكنة هتحضريها

يفضل العديد من الأشخاص في الوطن العربي تناول اللحوم ومشتقاتها بشكل عام، وتناول كافة مكونات العجل أو الخروف، والتي من ضمنها الكوارع اللذيذة والشهية، التي يحبها العديد من الأشخاص بسبب طعمها الشهي، وتفضل العديد من نساء الوطن العربي تحضير طاجن الكوارع في حال كان لديهم مناسبة هامة، لأنه لذيذ ورائحته مذهلة، ومختلف عن الأطباق التقليدية التي يحضرها العديد من الأشخاص في المناسبات، فيمكنك أن تتميزي بهذا الطبق في المناسبات.

طاجن الكوارع في الفرن

قد أحتفل كافة المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك منذ أيام قليلة، وقد شاهدت العديد من النساء في العزومات والمناسبات طاجن الكوارع، الذي يتميز بمذاقه الرائع، ولذلك قد تساءلوا عن كيفية تحضير هذا الطاجن، ويعد طاجن الكوارع من أفضل الوجبات التي يفضلها الرجال حول العالم، وذلك نظرًا لطعمه، بجانب فوائده المذهلة، وتعد وجبة طاجن الكوارع من أفضل وجبات الغداء، وخاصة في عيد الأضحى المبارك.

مكونات طاجن الكوارع

هناك مكونات ثابتة في كافة الدول التي تحضر طاجن الكوارع، حيث أنه لا يمكنك إضافة أي شيء آخر إليه غير مكوناته المعروفة، وهي: كوارع مقطعة، جزرة، طماطم، بصلة، ثوم، 2 عود كرفس، رشة سكر، حبهان بودرة، مستكة، ورق لورا، ملح، فلفل أسود، كيلو بطاطس مكعبات، 2 فلفل حار شرائح، 2 كوب من صلصة طماطم، مكعب مرقة دجاج، ملعقتين كبيرتين من الصلصة الجاهزة، ملعقتين كبيرتين من السمن، نصف ملعقة صغيرة من الملح، كزبرة جافة، كمون.

طريقة تحضير طاجن الكوارع فى الفرن

يمكنك بكل سهولة تحضير طاجن الكوارع عن طريق بعض الخطوات البسيطة، والتي يتبعها العديد من الشيفات، وربة المنزل، وهي: