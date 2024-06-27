اتفرج على Season 2.. مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني لمشاهدة الحروب والمغامرات الشيقة التاريخية

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني، والذي ينتظر الكثير موعد عرض الحلقات الأولى منه، وذلك بعد أن حقق الموسم الأول نجاحًا باهرًا، وقد حاز على إعجاب الكثير وأصبحوا ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن يتم البدء في الموسم الثاني خلال الفترة القليلة القادمة، ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم ببعض التفاصيل التي تدور حوله.

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

كشفت بعض الجهات عن بدء التصوير بالفعل للموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح، ومن المتوقع أن تعرض الحلقات الأولى من الموسم الثاني خلال شهر أغسطس القادم، وسوف يكمل المسلسل المعارك والحروب بقيادة القائد محمد الفاتح، كما سنشاهد في الحلقات الجديدة قصة هذا البطل منذ طفولته حتى شبابه، كما سيتم سرد الكثير من الحروب والمغامرات الشيقة والمليئة بالإثارة والحماس.

القنوات العارضة لمسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

تعرض قناة تي آر تي التركية المسلسل الشهير محمد الفاتح، بعد ذلك تبدأ القنوات العربية في نقل حلقات المسلسل بشكل مترجم ليصبح متابعته أسهل في دول الوطن العربي، ومن أشهر القنوات العربية هي قناة الفجر الجزائرية، ونعرض لكم ترددها في السطور التالية.

ترددات قناة الفجر الجزائرية

يمكن متابعة مسلسل محمد الفاتح الموسم الثاني عبر قناة الفجر الجزائرية، والتي تتيح استقبالها عبر مختلف الأقمار الصناعية، وإليكم ترددها فيما يلي:

تردد قناة تي ار تي على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11042.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات: