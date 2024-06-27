“هتاخد 100 جنية يابلاش” تموين شهر يوليو بعد الزيادة 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين في الوقت الحالي وأكدت الوزارة أن أي قرار بزيادة الدعم سيعلن عنه رسميًا من خلال القنوات الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية على فيسبوك ووسائل الإعلام المعتمدة وسوف يكون هناك تحديثات رسمية لمعرفة المزيد عن أي تغييرات محتملة في دعم بطاقات التموين.

الشائعات حول زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين

تموين شهر يوليو بعد الزيادة انتشرمؤخراً في صورة شائعات كثيرة تدور حول هذا الموضوع ومن هذه الشائعات أن الزيادة بمقدار 100 جنيه اعتباراً من يوليو القادم، خاصة مع اقتراب نهاية السنة المالية الحكومية وهذه الأنباء انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، مما أثار تساؤلات المواطنين حول صحتها.

تصريحات وزارة التموين

تموين شهر يوليو بعد الزيادة فيما يتعلق بهذ الأمر أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لم تصدر أي قرار بزيادة قيمة الدعم على بطاقات التموين في الوقت الحالي وشدد الوزير على أن أي قرار بخصوص زيادة الدعم سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر القنوات الرسمية للوزارة، سواء على الموقع الإلكتروني أو الصفحة الرسمية على فيسبوك أو وسائل الإعلام الرسمية.

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

تموين شهر يوليو بعد الزيادة لم يعلن عن صحته ولكن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخراً عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم وهذه الزيادة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ودعم المزارعين المصريين ورغم هذه الزيادة، أكدت الوزارة على استمرار تقديم الدعم لملايين الأسر المصرية الأكثر احتياجاً من خلال برامج الدعم المختلفة مثل تكافل وكرامة، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة عبر منافذ البيع التابعة للوزارة.

تحديث أسعار المواد التموينية لشهر يونيو 2024

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024، والتي تشمل: