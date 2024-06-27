ألف مبروووك|.. خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول، بعد إنتهاء الطلاب من أداء اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق، الان هم في إنتظار الإعلان عن نتائج الاختبارات، ولهذا قد تزايدت عمليات البحث عن خطوات الاستعلام عن النتائج حتى يكون الطلاب على استعداد للاستعلام عنها فور إعلان وزارة التعليم العراقية عن ظهورها في مختلف محافظات العراق، واليكم عبر مقالنا هذا طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية قيام الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية عبر هذا الرابط.

تسجيل الدخول إلى الموقع بكتابة بيانات الطالب المطلوبة للتسجيل.

التوجه إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار خدمة النتائج.

تحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها بالضغط علي نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول.

كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني له في الحقول المخصصة لذلك.

الضغط على زر البحث.

يتم توجيه الطالب إلي صفحة النتيجة وبها درجات المواد والمجموع الكلى للطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول عبر موقع نتائجنا

أتاحت وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا الالكتروني ليتولى مهمة استعلام الطلاب عن نتائج الصف الثالث المتوسط وعرض النتائج الخاصة بهم بجانب الموقع الرسمي للوزارة، ويتم الاستعلام عن النتائج عبر موقع نتائج من خلال الخطوات التالية: