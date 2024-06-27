“التأمينات الكويتية تعلن” زيادة المعاشات التقاعدية في الكويت 20 دينارا اعتبارا من هذا التاريخ

تداولت الكثير من الأسئلة عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن هل سيكون هناك زيادة في المعاشات التقاعدية في الكويت ونظير لذلك تم تأكيد هذا الخبر عقب ما تم الإعلان عنه من قبل الصفحات الهيئة أنه سيكون هناك زيادة مستحقة لكافة المتقاعدين تصل إلى عشرين دينار كويتي بالإضافة إلى أن هذا لن يتم تطبيق الا في شهر أكتوبر مع العلم أنه يمكنك حساب الراتب التقاعدي من خلال الموقع الالكتروني ولمعرفة المزيد عن التأمينات الكويتية تعلن زيادة المعاشات التقاعدية تابعوا الفقرات التالية.

زيادة المعاشات التقاعدية

وفق البيان الذي أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الكويتية عبر صفحتها الرسمية، عن أنه سيكون هناك زيادة في المعاشات التقاعدية في الكويت بمقدار عشرين دينار كويتي، وسيتم البدء في إيداع هذا المبلغ في شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى أن هذه الاستحقاقات سوف تشمل كافة المتقاعدين الكويتيين ولكن تختلف من شخص لآخر على حسب المنصب الذي كان يتولى والراتب الخاص به، حيث أوضحت أيضاً أن الصرف سيكون بشكل الآلى من قبل الهيئة مباشرةً فلن تحتاج إلى مراجعة.

حساب تاريخ التقاعد

لكي تتمكن من حساب التاريخ التقاعد بشكل الإلكتروني من خلال الموقع الخاصة بوزارة الكويت، يجب عليك أن تقوم بعمل هذه المجموعات من الخطوات، وهي كالتالي: