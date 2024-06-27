ظهرت الآن.. bem.onec.dz رابط نتائج البيام 2024 الجزائر نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني وفضاء الاولياء

رابط نتائج البيام 2024 الجزائر، قبل قليل تم اطلاق رابط نتائج البيام 2024 الجزائر التي طال انتظار الاعلان عنها خلال الفترة الماضية بعدما تم الانهاء من اداء الامتحانات، حيث قام السيد الوزير باعتماد نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 دورة جوان في كافة الولايات الجزائرية بعد الانتهاء من رصد الدرجات داخل الكشوف، ويمكن الآن لكل الطلاب وذاويهم استخراج نتائج البيام الجزائر 2024 عبر موقع الديون الوطني للامتحانات اونلاين.

رابط نتائج البيام 2024 الجزائر

وقد تم رفع كشوف النتيجة عبر رابط نتائج البيام 2024 الجزائر التابع والمعتمد من قبل الوزارة، وفي نفس السياق قال عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية بالجزائر أن نسبة النجاح في البيام مقبولة بشكلا كبير هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية نظرا لأن الاسئلة جائت في مستوى الطالب المتوسط، على أن يتم توفير كشف النقاط الخاصة بالطلاب، وسيتم إعلان النتائج للمترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع فضاء الأولياء وعبر موقع الديوان الوطني، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج البيام 2024 الجزائر باتباع ما يلي:

انقر على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا.

حدد نتائج الامتحانات.

حدد نتائج البيام 2024.

قم بإدخال الاسم والرقم السري

اختار الولاية التابع لها.

الآن ادخل الرقم السري الخاص بك، بالاضافة لجميع بياناتك المطلوبة.

أكتب رقم المصادفة.

جاوب على السؤال الذي أمامك.

أضغط على استظهار النتائج، ليظهر لك بيان بدرجاتك.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024

الآن نقدم لكم طريقة معرفة واستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 بالجزائر دورة جوان عبر فضاء الاولياء: