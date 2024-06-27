هتاخد زيت وسكر زيادة .. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 رابط الإضافة والأوراق المطلوبة

من الجدير بالذكر أن مصر تعد من أولى الدول في العالم، حين يتعلق الأمر بعدد المواليد كل عام، أو حتى كل يوم، ولذلك قد تساءل العديد من المواطنين المصريين عن كيفية إضافة المواليد الجديدة على بطاقة التموين لعام 2024، بعد أن تم إصدار قرار رسمي من قبل الحكومة المصرية عن إتاحة إضافة المواليد ثانية على بطاقة التموين، حيث أن بطاقة التموين تعد من أفضل أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين.

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حين تحصل على مولود جديد، وترغب في إضافته على بطاقة التموين الخاصة بك لعام 2024، سيكون عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي:

في البداية سيكون عليك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب دعم مصر

ثم قم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك.

قم بالضغط على أيقونة فتح حساب جديد.

ثم قم بالضغط على أيقونة خدمات التموين.

ومن ثم سيكون عليك إدخال اسم الام، والضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

ثم قم بإدخال اسم المولود بالكامل.

وبعدها قم بتحديد علاقتك بالمولود.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة ضم الأبناء.

ثم قم بالضغط على أيقونة إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حين قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن قرار إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2024، قد قامت بوضع بعض الشروط التي تمكنك من إضافة المواليد، وهي:

يجب أن يكون عدد المستفيدين من البطاقة أقل من ثلاث أفراد، حتى يتم استقبال فرد جديد.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لصاحب البطاقة 3000 جنية.

يجب ألا يتجاوز المعاش الشهري للأسرة 2500 جنية.

كما يجب أن يكون عمر الأبناء أكثر من أربع سنوات.

الحد الأقصى لعدد الأفراد المستفيدين من بطاقة التموين أربع أفراد فقط، وهم الزوج، والزوجة، واثنين من الأبناء.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

في حال كنت تريد إضافة مولود جديد على بطاقة التموين الخاصة بك لعام 2024، سيكون عليك تقديم بعض المستندات، والتي تتمثل في التالي: