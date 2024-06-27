خطوات استخراج نتائج البيام شهادة التعليم المتوسط 2024 bem.onec.dz برقم التسجيل

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر بفارغ الصبر إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024. بعد انتهاء فترة التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح، يستعد الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات لإعلان النتائج عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الكاملة حول موعد إعلان النتائج، وكيفية الاستعلام عنها، والإجراءات التي يجب اتباعها لسحب النقاط.

موعد إعلان نتائج البيام 2024

أعلن وزير التربية الوطنية في الجزائر، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024 ستكون متاحة خلال الساعات المقبلة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج اليوم الخميس أو غداً الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر. ستشمل النتائج المترشحين المتمدرسين والأحرار، وستكون متاحة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع فضاء الأولياء.

كيفية الاستعلام عن نتائج البيام 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (bem.onec.dz). يتطلب ذلك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

إدخال الاسم والرقم السري.

اختيار الولاية التابع لها.

كتابة اسم المستخدم ورقم المصادفة.

الإجابة على السؤال المطروح.

الضغط على زر “استظهار النتائج”.

بعد إتمام هذه الخطوات، سوف تظهر النتائج بشكل كامل ويمكن طباعتها للاحتفاظ بها.

نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر فضاء الأولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن النتائج ستكون متاحة أيضاً عبر موقع فضاء الأولياء. للاستعلام عن النتائج عبر هذا الموقع، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء الأولياء.

تسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل والرقم السري.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستُعرض النتائج بشكل كامل للمستخدم، ويمكنه طباعتها إذا رغب في ذلك.

سحب نقاط شهادة التعليم المتوسط

حددت وزارة التربية الوطنية أنه بمجرد إعلان النتائج، سيتم العمل على تجهيز سحب نقاط شهادة التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يمكن للطلاب سحب نقاطهم باتباع التعليمات الموجودة على الموقع الرسمي بعد إعلان النتائج.