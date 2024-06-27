الان.. ظهور نتائج البيام الجزائر في جميع الولايات 2024 استعلم عبر الموقع الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
الان.. ظهور نتائج البيام الجزائر في جميع الولايات 2024 استعلم عبر الموقع الرسمي
إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام

ظهرت نتائج البيام في جميع ولايات الجزائر، بعد انتهاء وزارة التربية الوطنية من كافة أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لمدة اسابيع متعددة، حتى أن الوزارة أوضحت بأن عرض النتائج سيتم العمل على تأجيلها، إلى أن تم الكشف عنها اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024، ويمكنك الإستعلام عن نتائج البيام إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التاليةة.

إعلان نتائج البيام الجزائر

أوضحت وزارة التربية الوطنية، أن نتائج البيام مرت بعدة مراحل متعددة تتمثل في مرحلة تصحيح جميع أوراق امتحانات هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى العمل على رصد الدرجات، بما تُشير بأن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، وفقًا للأسئلة التي تم طرحها في أوراق الإمتحانات لهذا العام، حتى أن الوزارة تقوم بفتح باب التظلم أمام جميع الطلاب والطالبات الراغبين في تحسين درجاتهم من جديد.

كيفية الإستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام في كافة محافظات الجزائر، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الإنتقال إلى موقع الديوان الوطني للمسابقات.
  • كذلك يتم الضغط على أيقونة “كشف نتائج شهادة التعليم”.
  • بعدها يتم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • الضغط مباشرة على زر “إظهار النتائج”.
  • ليتم في نهاية الأمر الكشف عن جميع التفاصيل الخاص بالنتائج ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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