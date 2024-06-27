سرعة وأداء ولا أروع.. إليك سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12R Pro

في عالم الهواتف الذكية الذي يتسم بالتنافسية الشديدة، تواصل شركة شاومي الابتكار وتقديم الأجهزة التي تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، وأحدث إضافة إلى عائلة هواتفها هي Xiaomi Redmi Note 12R Pro، الذي يأتي بتصميم أنيق ومواصفات تقنية تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، وسواء كنت تبحث عن هاتف بكاميرا عالية الجودة، أو بطارية تدوم طويلاً، أو أداء سلس للألعاب والتطبيقات، فإن Redmi Note 12R Pro يعد خيارًا مثاليًا، في هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل المواصفات والميزات التي تجعل هذا الهاتف يبرز في سوق الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12R Pro

المواصفات التفاصيل المعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 ثماني النواة تكنولوجيا 6 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، الكاميرا الخلفية مزدوجة 48+2 ميجا بكسل الشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل جودتها +FHD معدل تحديث 120Hz نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة شاومي MIUI 13 البطارية 5000 مللي أمبير وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster يدعم منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 2.0 ألوان الهاتف الأبيض والذهبي والأسود

مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 12R Pro

– الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

– بطاريته ذات سعة كبيرة وتعمل بشكل ممتاز لفترة طويلة.

– يتميز الهاتف بتصميم أنيق وعصري، بخامات خارجية مصنوعة بالكامل من البلاستيك.

– الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء الخفيف بتصنيف IP53.

– يدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية.

– يمكن زيادة مساحة التخزين عبر إضافة كارت ذاكرة خارجي MicroSD، الذي يتم تركيبه في مكان الشريحة الثانية.

– يدعم منفذ سماعات الأذن بقياس 3.5 ملم.

– المعالج يوفر أداءً جيدًا.

– يدعم معظم المستشعرات، بما في ذلك التسارع، التقارب، البوصلة، والجيروسكوب.

– الكاميرا الخلفية تقدم أداءً جيدًا في تصوير الصور والفيديوهات.

– يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 12R Pro

يبدأ سعر الهاتف في السوق العالمي من حوالي 220 يورو للنسخة التي تحتوي على 256 جيجا بايت من التخزين الداخلي و12 جيجا رام، وهي النسخة الوحيدة المتوفرة للجهاز.