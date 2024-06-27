“بخطوات سهلة”.. طريقة الإستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 والسداد

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة أور الإلكترونية للتسهيل على جميع المواطنين، في إمكانية الإطلاع على المخالفات المرورية والعمل على سداد قيمة المخالفة المكلف بها، بما يوفر لهم الوقت والجهد اللازم في إطار أن يتعرفوا على كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن غرامات المرور

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، وفقًا لما يلي:-

يتم الإنتقال إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يُرجى إدخال كلمة المرور واسم المستخدم في خانة تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

مع اختيار خدمة الإستعلام عن غرامات المرور.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بغرامات المرور.

طريقة سداد غرامات المرور بالعراق

وعن الإجراءات الخاصة بسداد غرامات المرور في مختلف محافظات العراق إلكترونيًا، عبر منصة أور الإلكترونية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-