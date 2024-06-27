سعره خيااالي|.. سعر ومواصفات هاتف Realme Note 50 في مصر والسعودية والإمارات

يعتبر هاتف Realme Note 50 من أحدث الإصدارات التي تقدمها شركة Realme، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المتميزة التي تلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتصميم الأنيق، يتميز الهاتف بشاشة كبيرة عالية الدقة، ومعالج قوي يضمن تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة، بالإضافة إلى كاميرا متطورة تلتقط صورًا بجودة احترافية، كما يتمتع الهاتف ببطارية تدوم طويلاً وتقنيات شحن سريعة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، وفي هذه المقالة، سنستعرض أبرز مواصفات ومميزات Realme Note 50 بالتفصيل، مع تسليط الضوء على نقاط القوة التي تجعله يتفوق على منافسيه في السوق.

مواصفات هاتف Realme Note 50

المواصفة التفاصيل المعالج Unisoc Tiger T612 بدقة تصنيع 12 نانو ميتر، والمعالج الرسومي Mali-G57 التخزين 64 أو 128 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 4 أو 3 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2

الكاميرا الخلفية مزدوجة، الأولى وهي الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، الثانية بدقة 0.08 ميجا بكسل الشاشة IPS LCD بحجم 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة ريلمي Realme UI T نسخة مخففة البطارية 5000 ملي أمبير الألوان الأسود، الأزرق

سعر هاتف Realme Note 50

– في مصر، يبلغ سعر الهاتف بسعة 64 جيجا وذاكرة عشوائية 3 جيجا حوالي 4500 جنيه، بينما تبلغ تكلفة النسخة التي تأتي بسعة 128 جيجا وذاكرة عشوائية 4 جيجا حوالي 5000 جنيه مع ضمان دولي.

– في السعودية، يبلغ سعر النسخة التي تأتي بسعة 128 جيجا حوالي 350 ريال.

– في الإمارات، يبلغ سعر الهاتف النسخة التي تأتي بسعة 128 جيجا حوالي 350 درهم.