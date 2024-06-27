بشكل رسمي ظهرت نتيجة البيام الجزائر 2024 عبر موقع وزارة التعليم الوطني

يبحث الجميع الآن عن نتائج البيام الجزائر بعدما قد أعلن من قبل أنها ستظهر اليوم بعد أن كانت مؤجلة لأجل غير معلوم ومن المتوقع أن تظهر نتيجة البيام اليوم وقد انتشر القلق والخوف بين جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون تلك النتيجة وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن النتيجة سوف تظهر على الموقع الخاص بها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية استخراج النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة البيام الجزائر

كان من المتوقع أن تظهر نتيجة البيام في الجزائر يوم الثلاثاء الماضي الموافق ل 25 من شهر يونيو ولكن تأجلت النتيجة ومن المت قع ظهورها اليوم وإليكم الآن طريقة معرفة النتيجة عبر موقع الوزارة.

في البداية عليك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الجزائري.

بعد ذلك ستظهر أيقونة باسم استخراج النتائج.

ومن ثم ستظهر لك نتيجة البيام الجزائر اضغط عليها.

اكتب الرقم السري الخاص بالطالب في الخانة المحددة لها.

في النهاية ستظهر لك النتيجة بشكل تفصيلي أمام الشاشة

نتيجة البيام الجزائر

ظهرت بشكل رسمي نتيجة المرحلة المتوسطة بالجزائر عبر الديوان الوطني حيث يمكن استخراجها بكل سهولة برقم المقعد كما يمكن كذلك اسخراجها عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ والجدير بالذكر أن النتائج مرتفعة بشكل جيد مقارنة بالعام الماضي، والآن الطلاب يقومون بالبحث عن النتيجة لتطمئن قلوبهم على نتائجهم وعلى مجهودهم طوال هذا العام ندعو الله أن يوفق جميع طلاب البيام هذا العام لاختيار المستقبل المشرق لهم ولدورلة الجزائر