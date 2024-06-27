فاضل ع الحلم تكه: حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2024 دلوقت على قناة إم بي سي وقد تربح 1000000 دولار!

تُعد مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بفضل الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، والتي تُقدر بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، يعلن عن نتائج سحب هذه الجوائز الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب، وتشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، و12 جائزة شهرية كل منها بقيمة 100 ألف دولار، هذا بخلال الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار، ومليون دولار أخرى إستثنائية لنهاية الشهر الجاري.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن لجميع الراغبين في المشاركة بمسابقة الحلم القيام بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” وذلك من خلال الأرقام المخصصة لكل دولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات.

Orange: 95450

Vodafone: 95450

WE: 95450

Etisalat: 95458

السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال.

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: جميع الشبكات – 85988

المغرب:

maroc tel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

تنوع الأسئلة في مسابقة الحلم

تتنوع أسئلة مسابقة الحلم لتشمل مختلف المواضيع مثل العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.

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