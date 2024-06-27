فاضل ع الحلم تكه: حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2024 دلوقت على قناة إم بي سي وقد تربح 1000000 دولار!

تُعد مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بفضل الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، والتي تُقدر بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، يعلن عن نتائج سحب هذه الجوائز الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عبر برنامجه صدى الملاعب، وتشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، و12 جائزة شهرية كل منها بقيمة 100 ألف دولار، هذا بخلال الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار، ومليون دولار أخرى إستثنائية لنهاية الشهر الجاري.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن لجميع الراغبين في المشاركة بمسابقة الحلم القيام بإرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” وذلك من خلال الأرقام المخصصة لكل دولة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات.
Orange: 95450
Vodafone: 95450
WE: 95450
Etisalat: 95458
السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال.
STC: 858888
MOBILY: 650444
ZAIN: 755505
الإمارات:
ETISALAT: 5544
DU: 3636
تونس: جميع الشبكات – 85988
المغرب:
maroc tel: 9669
INWI: 9669
الأردن:
Zain: 94099
Orange: 94099
البحرين:
ZAIN: 94000
BATELCO: 94000
STC: 94000
فلسطين:
JAWWAL: 1625
ooredoo: 6144
العراق:
ZAIN: 2770
ASIACELL: 2266
KOREK: 2180
اليمن:
Sabafon: 5222
You: 5222
Yemen Mobile: 5222
سوريا:
Syriatel: 1565
MTN: 1555
الكويت:
STC: 4141
Zain: 4141
تنوع الأسئلة في مسابقة الحلم
تتنوع أسئلة مسابقة الحلم لتشمل مختلف المواضيع مثل العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.
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