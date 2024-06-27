أقل من 10 دقايق.. خطوات تنظيف الكرشه في المنزل بكل سهولة.. احصلي على نظافة ملهاش مثيل

تعد الكرشه من افضل الأطعمة التي يفضلها الكثير من الاشخاص خاصة وانها تحتوي على العديد من الفوائد المختلفة التي لا توجد في معظم الاطعمة الاخري، ولاكن نلاحظ اهتمام كبير وبحث من قبل الاشخاص حول الطريقة الصحيحة لتنظيف الكرشة، لذلك في مقالنا اليوم وعبر موقعنا البديل سوف نذكر لكم افضل الطرق الصحيحة لتنظيف الكرشه في المنزل بكل سهولة ويسر.
مكونات تنظيف الكرشه في المنزل
- ماء ساخن
- ملح
- خل أبيض
- عصير ليمون
- دقيق او طحين
- سكين
خطوات تنظيف الكرشه في المنزل
- التنظيف الأولي، اغسل الكرشة بالماء البارد جيدا لإزالة الأوساخ السطحية.
- استخدم سكينا حادا لكشط وإزالة أي بقايا عالقة على السطح الخارجي للكرشة.
- النقع املأ وعاء كبيرا بالماء الساخن وأضف كمية من الملح والخل.
- انقع الكرشة في هذا الخليط لمدة 30 دقيقة، يساعد الملح والخل في تفكيك الأوساخ وتقليل الروائح الكريهة.
- الفرك والتنظيف، بعد النقع، استخدم دقيق الطحين لفرك الكرشة، ورش كمية من الدقيق على الكرشة وافركها جيدا لإزالة الأوساخ.
- اشطف الكرشة بالماء البارد بعد الفرك.
- النقع بالليمون والخل، انقع الكرشة مرة أخرى في مزيج من الماء الساخن وعصير الليمون والخل لمدة 15 دقيقة، هذا يساعد في إزالة الروائح المتبقية وإعطاء الكرشة نكهة منعشة.
- الشطف النهائي، اشطف الكرشة جيدا بالماء البارد، وتأكد من إزالة جميع بقايا الدقيق والخل والليمون.
- التحضير للطهي، قم بقص الكرشة إلى قطع بحجم مناسب للطهي، ويمكن طهي الكرشة بالطريقة التي تفضلها، سواء كان ذلك عبر السلق أو الطهي في صلصة.