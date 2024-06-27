شوف اسمك من الناجحين ولا لا!!! .. نتائج البيام 2024 دورة جوان برابط رسمي وكشوفات pdf الآن.. الف مبروك

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن مستجدات نتائج شهادة التعليم المتوسط BEM الخاصة بالعام 2024، بالإضافة إلى شرحها طريقة استخراج الرقم السري اللازم للاطلاع على النتائج. حيث ينتظر جميع الطلاب والطالبات في الجزائر هذه النتائج بفارغ الصبر كونها تشكل مرحلة هامة في حياتهم الدراسية، فيما يلي سوف نتعرف على كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر.

نتائج البيام 2024 دورة جوان

بعد الإعلان رسميًا عن موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط لعام 2024، الذي سيتم بين يومي الخميس 29 يونيو والسبت 29 يونيو في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يمكنكم الآن الاطلاع على النتائج من خلال التالي:

أدخل على موقع فضاء الأولياء 2024.

سجل الدخول باستخدام رقم التسجيل وكلمة المرور الخاصة بك.

اضغط على زر “مشاهدة النتيجة”

سيتم عرض نتائج البيام بشكل كامل لك .

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية أن يوم الخميس الموافق 27 يونيو، عند الساعة الرابعة مساءً، هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط للمتمدرسين والأحرار، سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم من خلال موقع البيام ومنصة فضاء الأولياء لاستخراج النقاط.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط

للاطلاع على نتيجتك بسهولة، يجب اتباع بضع خطوات بسيطة جدًا، وهي كما يلي: