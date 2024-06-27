خطوات تحميل واتساب الاخضر 2024 بدون حظر

واتساب الاخضر 2024 من احد التطبيقات الشهيرة التي يمكن من خلالها تبادل الرسائل والملفات والمستندات المختلفة مع الافراد الاخرين في اي وقت من أي مكان، حيث ان هذا التطبيق يوفر لك مميزات كثيرة فهو نسخة معدلة من التطبيق الأصلي، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية تحميل الواتساب الاخضر وما هي مميزاته.

مزايا جديدة في واتساب الاخضر

توجد العديد من المميزات في الوتساب الازرق التي تجعله من التطبيقات المفضلة عند كثير من المستخدمين وتتمثل المميزات فيما يلي:

يوفر لك أدوات في التحكم بالخصوصية من خلال اخفاء حالة اتصالك بالانترنت وايضا اخفاء علامة القراءة أو يكتب الان او يسجل الان.

يمكن للمستخدمين تغيير شكل التطبيق ومظهره من خلال توفير مجموعة من السمات.

يوفر لك ايفون الدردشة مصممة بشكل مميز

يمكن عمل نسخ احتياطية حفاظا على المحادثات والوسائط المشتركة مع الأصدقاء ويمكن استعادتها في وقت لاحق في حالة فقدان البيانات أو تغيير الهاتف.

لا يحتاج منك اي اشتراكات شهريه او ثانويه فهو برنامج مجاني لا يحتوي على أي اعلانات مزعجة.

يوفر لك وضع على الشبح الذي من خلاله لا يستطيع أحد من كشف اذا كنت متصل الآن بالانترنت ام لا.

يرسل الفيديوهات والمستندات والصور بجودة عالية.

يوفر لك استخدام بريدك الإلكتروني بدلا من الرقم السري.

خطوات تحميل الواتساب الاخضر