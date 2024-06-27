رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس وموعد ظهورها

يترقب العديد من طلاب التاسع باليمن نتائجهم التي تأخرت كثيرًا في ظهورها، حيث بدأ الطلاب اختباراتهم يوم 28 أبريل وانتهت في 12 مايو 2024 م، وبذلك استمرت عملية التصحيح 50 يومًا حتى الآن، مما زاد قلق الطلاب وأولياء أمورهم، ومن المتوقع أن تتيح الوزارة الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس خلال الأيام القادمة، موعد نتائج التاسع وكيفية الاستعلام عنها.

موعد ظهور نتائج التاسع 2024 اليمن

استمرت اختبارات التاسع باليمن قرابة الأسبوعين، أدى خلالها الطلاب الاختبارات في جميع المواد بكل سهولة ويسر، وأعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي تتم بدقة عالية وتحت الإشراف الوزاري، وذلك لضمان حق الطلاب في الحصول على نتائج دقيقة دون أي تظلمات، وشرعت الوزارة في طمأنة أبنائها وما بقى على النتيجة سوى اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم باليمن رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن برقم الجلوس وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية.

كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

تحديد خيار “نتائج الطلاب”.

تحديد “نتائج التاسع الأساسي”.

كتابة العام الدراسي 2024 الفصل الدراسي الثاني الدور الأول.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على “بحث” وسوف تظهر النتيجة أمامك.

نتائج التاسع 2024 اليمن عبر Yemenexam.com

يمكن لطلاب التاسع الأساسي الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات سواء بالاسم أو رقم الجلوس وذلك في كافة محافظات اليمن باتباع الخطوات التالية: