ظهرت نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024 .. تعرف على خطوات الاستعلام خطوة بخطوة 

نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024 من المتوقع أن يتم الإعلان عنها اليوم، حيث انتهت عملية التصحيح والمراجعة في جميع مراكز التصحيح، وجميع المرشحون ينتظرون نتائج الامتحانات التي من المتوقع أن تكون متاحة عبر موقع الديوان الوطني بإدخال الرقم السري على الرابط bem.onec.dz، وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أعلنت أن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 ستظهر في موعد أقصاه يوم السبت 29 يونيو، وقد يتم إصدارها اليوم الخميس، وفيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024.

نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024

صرح عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية في الجزائر، أن نتائج امتحان البيام لدورة يونيو 2024 ستكون متوفرة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع اقتراب عملية رصد الدرجات وكشف النقاط الخاصة بالطلاب، وسوف يتم إعلان النتائج لكل من المترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع فضاء الأولياء وموقع الديوان الوطني، ومن المتوقع أن تظهر نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2024 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر على الموقع bem.onec.dz.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2024

يمكنك معرفة نتائج شهادة التعليم المتوسط “البيام 2024” لدورة يونيو عبر موقع الديوان الوطني bem.onec.dz لجميع ولايات الجزائر، بواسطة إتباع الخطوات التالية

اضغط على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من هنا.

قم بإدخال الاسم والرقم السري

اختار الولاية التابع لها.

ضف الرقم السري الخاص بالطالب

أكتب اسم المستخدم.

أكتب رقم المصادفة.

جاوب على السؤال الذي أمامك.

أضغط على استظهار نتائج البيان 2024.

ستتمكن من الحصول على النتائج بشكل شامل ويمكنك طباعة نتيجة وشهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024.