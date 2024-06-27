هنا.. نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2024 عبر الديوان الوطني استعلم الآن

ينتظر طلاب الجزائر بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام)، بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، من المتوقع أن اليوم خلال دقائق 27 من شهر يونيو 2024، وقد أوضحت الوزارة الطريقة الصحيحة التي يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط الجزائر 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط لعام 2024 بكل سهولة من خلال اتباع الآتي

أولاً، عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

بعد ذلك، أدخل رقم تسجيل الدخول وكلمة المرور في الحقول المخصصة.

سوف يظهر رمز تحقق لإثبات أنك لست روبوتًا، وعليك إدخاله في الخانة المخصصة له.

اختر أيقونة نتائج الامتحانات، ثم اختر نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام.

اكتب رقمك الوطني واسمك كاملا.

انتظر قليلاً حتى تظهر النتيجة على الشاشة، وستجد درجات كل المواد مع النسبة المئوية للنجاح.

نتائج البيام 2024 في الجزائر

أوضح موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات كيفية استخراج نتائج البيام لعام 2024 في الجزائر، كما قد اكدت الوزارة أنها ستنشر النتائج على الإنترنت عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

وتزايدت التوقعات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم اليوم 27 يونيو خلال ساعات وأشارت وزارة التربية الوطنية الجزائرية إلى أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات مستمرتان وأنه لا توجد تأكيدات رسمية حول هذا الموعد حتى الآن.

أهمية إعلان نتائج مرحلة الشهادة المتوسطة

تعتبر مرحلة الشهادة المتوسطة البيام من المراحل المهمة للطلاب وأولياء أمورهم في الجزائر، إذ ينتظر الجميع بشغف إصدار النتائج ونشرها على البوابة الإلكترونية. كما يتم عرض نتائج الطلاب في الامتحانات من خلال منصة فضاء التلاميذ وموقع الديوان الوطني، وتقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن النتائج عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فور اعتمادها.