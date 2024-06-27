مبرووك لطلاب اليمن وصنعاء نتائج الصف التاسع 2024 وجميع المحافظات

في الوقت الحالي تبذل قصارى جهدها، لكي يتم الإعلان نتائج الصف التاسع في جميع محافظات اليمن، إضافة إلى ان زارة التربية والتعليم تعمل بكامل جهدها في الوقت الحالي، لكي يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت، والعمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً عليهم في الحصول على النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع في اليمن

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف المحافظات، سيتم العمل على إعلانها في أقرب وقت، بما يسمح لجميع الطلاب والطالبات، بالتعرف على نتائجهم ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة غلى فتح باب التظلم بعد الإنتهاء من رفع النتائج، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من تقديم طلب تظلم على المواد الراغبين في تحسينها.

خطوات استعلام نتائج الصف التاسع اليمن 2024

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن ومختلف محافظتها، كما يلي: –