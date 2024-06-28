التحديث الجديد دمار بمميزات خرافية.. الواتساب الذهبي Whatsapp Gold بدون بان.. خليك أنت أول حد يحمله على الهاتف

نسخة الواتساب الذهبي Whatsapp Gold بدون بان يسعى الكثير من الأشخاص للحصول عليها، وذلك بسبب عدد كبير منهم تعرضت حساباتهم على التطبيق إلى حظر الفترة الأخيرة، وبالطبع يعتبر بالنسبة لهم التطبيق شىء كبير ولا يمكن الاستغناء عنه بأي شكل من الأشكال، ومن الجدير بالذكر أن الواتس الذهبي هو عبارة عن نسخة معدلة من تطبيق الواتس الأخضر العادي وهو النسخة الأصلية، ولكن مميزات الواتس الذهبي كثير جدًا، لذلك يعتبر هو أهم التطبيقات بالنسبة لمستخدمي.

معلومات عن تطبيق الواتساب الذهبي Whatsapp Gold 2024

يعتبر الولتساب الذهبي من أهم تطبيقات الدردشة في الوقت الراهن نظرا لخصائصه المميزة، كما تحرص الشركة المسؤولة عن إدارة التطبيق إضافة مجموعة من المميزات كل فترة من أجل تقديم تجربة أفضل لمستخدمي التطبيق، ويناسب هذا التطبيق نظام تشغيل الآيفون وأيضا الأندرويد.

طريقة تنزيل تطبيق الواتساب الذهبي

إليكم أفضل طريقة لتحميل التطبيق بشكل آمن:

في البداية الدخول إلى جوجل كروم.

وضع اسم التطبيق في شريط البحث والضغط على زر بحث.

الانتظار حتى تتحمل النتائج.

اختيار أول نتيجة تظهر أمامك.

ومن ثم تحميل التطبيق وتفعيل خاصية تنزيل التطبيق من مصادر غير معروفة من إعدادات الهاتف لديك.

أهم إضافات الواتس الذهبي 2024

الإضافات الموجودة في التطبيق ساعدت في جعل التطبيق من ضمن أهم التطبيقات: