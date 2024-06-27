بخطوات بسيطة.. طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الالماني في عموم العراق

في العراق، تفرض الغرامات المرورية على المخالفات التي يرتكبها السائقون لتشجيع الالتزام بقواعد السير والحفاظ على السلامة العامة، تشمل المخالفات التي تستوجب الغرامة العديد من الأنواع، منها تجاوز السرعة المحددة، وتختلف الغرامات بحسب مقدار التجاوز عن السرعة المحددة.

الاستعلام عن الغرامات المرورية

لمعرفة قيمة الغرامات المرورية في العراق باستخدام الرقم الألماني لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي المخصص لأور.

البحث عن خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية، في الصفحة الرئيسية، ابحث عن قسم أو رابط يتعلق بالغرامات المرورية أو الاستعلام عن المخالفات.

الدخول إلى نظام الاستعلام عن الغرامات، نقر على الرابط الخاص بنظام الاستعلام عن الغرامات المرورية.

إدخال الرقم الألماني، في الصفحة المخصصة للاستعلام، ابحث عن الحقل الذي يطلب منك إدخال الرقم الألماني للمركبة.

ادخال بيانات إضافية إذا لزم الأمر، قد يطلب منك إدخال معلومات إضافية مثل رقم الهوية أو رخصة القيادة لتأكيد هويتك.

عرض الغرامات المرورية، بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على زر الاستعلام أو البحث.

مراجعة النتائج، تحقق من قائمة الغرامات وتفاصيلها، يمكنك ملاحظة تاريخ المخالفة، نوعها، والمبلغ المطلوب سداده.

الغرامات المرورية في العراق

إذا كانت هناك خيارات للدفع الإلكتروني، يمكنك متابعة التعليمات لدفع الغرامات مباشرة عبر الإنترنت، إذا لم تكن هناك خيارات دفع إلكترونية، اتبع التعليمات الموجودة على الموقع لمعرفة كيفية سداد الغرامات في مكتب المرور أو عبر الوسائل الأخرى المتاحة، وفي حال واجهت أي مشكلة في استخدام النظام أو لديك استفسارات إضافية، يمكنك الاتصال بمديرية المرور العامة للحصول على المساعدة.