شهادة التعليم المتوسط.. رابط نتائج البيام bem onec dz بالرقم السري عبر موقع عبر الديوان الوطني

تزايدت الاهتمامات بين الطلاب وأولياء الأمور حيال نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لعام 2024 من خلال رابط نتائج البيام BEM ONEC DZ في الجزائر، أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في جميع ولايات البلاد بعد الانتهاء من عمليات التصحيح النهائية للأوراق. من المتوقع أن تُصدر النتائج يوم الخميس الموافق 27 يونيو.

شهادة التعليم المتوسط رابط نتائج البيام

أشارت مصادر رسمية داخل الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء الطلاب على مستوى البلاد؛ يتوقع أن يتم اعتماد نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “بيام 2024” في الجزائر بمجرد الانتهاء من عملية التدقيق والفحص ومراجعة رصد الدرجات بالحاسوب، حسب ما أعلن الدكتور عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية. من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج البيام الثالث المتوسط اليوم.

للحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2024 في الجزائر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

انتقل إلى قسم “نتائج الامتحانات” الموجود على الموقع.

أدخل رقم التسجيل والرقم السري الخاص بك في الحقول المخصصة.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر النتيجة الكاملة أمامك فورًا على الشاشة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الهاتف

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط “BEM 2024” عبر الهاتف باستخدام الخطوات التالية: