“عيش الإثارة” القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2024.. قنوات مجانية تنقل كأس أمم أوروبا ثبتها بالتردد

يرغب جميع متابعي كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2024، حيث أعلنت العديد من القنوات المفتوحة عن قدرتها على عرض مباريات اليورو والتي سيتم إقامتها في ألمانيا وعلى جميع ملاعب ألمانيا المختلفة، وتعد بطولة أمم أوروبا هي ضمن البطولات الهامة حول العالم، حيث يتابعها الكثير من مشجعي كرة القدم من حول العالم، وكانت آخر بطولة لها في عام 2020، وتم الفوز بها بواسطة منتخب إيطاليا بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب الإنجليزي.

القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2024

من خلال معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة يورو 2024 سيتمكن الفرد من مشاهدة جميع مباريات البطولة، والتي ستكون بين العديد من المنتخبات من ضمنها المنتخب الفرنسي والإنجليزي ومنتخب هولندا والنمسا، ومنتخب هولندا والعديد من المنتخبات الأخرى، وتعد من أشهر القنوات التي أعلنت عن قدرتها على بث مباريات اليورو مجاني هي كالآتي:

قناة RTL Germany.

قناة ZDF.

قناة beIN SPORTS MAX 2.

قناة IRIB TV.

تردد قناة RTL Germany

حتى تتمكن من مشاهدة مباريات اليورو والتي ستكون مثيرة وممتعة للغاية، وذلك لمشاركة العديد من المنتخبات القوية في عالم كرة القدم، يجب عليك معرفة تردد قناة RTL Germany حتى تبدأ في استقبالها على التلفاز، لمشاهدة مباريات اليورو، وجاءت بيانات تلك القناة عبارة عن الآتي:

القمر الصناعي: Astra 1L.

تردد القناة: 12188.

معدل تصويب الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة Bein Sport Max HD 2

من ضمن القنوات الشهيرة التي أعلنت عن بث مباريات اليورو بها هي قناة Bein Sport Max، حيث عليك البدء في استقبال تلك القناة، لكن يتطلب منك معرفة التردد الخاص بها، والبيانات الأخرى التي تمكنك من تحميلها في أقل وقت ممكن، ولهذا تتمثل بيانات قناة Bein Sport Max في الآتي: