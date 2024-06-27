شحن شدات ببجي ميزات مخفية للعبة ببجي موبايل pubg mobile التحديث الجديد للحصول علي صناديق

يبذل اللاعبون جهدًا كبيرًا لتحقيق الإنجازات والحصول على المكافآت في لعبة ببجي موبايل، التي تقدم إنجازًا مخفيًا في التحديث الجديد والذي اللاعبين 50 صندوقًا مميزًا مجانًا وفي هذا المقال، سوف نشرح لكم كيفية الحصول على هذه الصناديق، والخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الإنجاز المميز.
ميزات مخفية للعبة ببجي موبايل للحصول علي صناديق
- أول خطوة لتحقيق الإنجاز المخفي والحصول على الصناديق المميزة هي الدخول إلى قائمة الإنجازات في اللعبة ، ثم الانتقال إلى مكافآت الشرف حيث يتطلب الأمر إتمام استبعاد رباعي في اليوم، حيث يمنح هذا التحدي خمسة صناديق كلاسيكية. لتحقيق الصناديق المميزة، يجب إكمال استبعاد أربع أعداء على التوالي خلال دقيقة واحدة، سواء في بداية اللعبة، منتصفها، أو نهايتها.
- الخطوة التالية تتعلق بإنجاز الأرنب الأبيض، وهو إنجاز يحتاج إلى فهم دقيق ويتطلب هذا الإنجاز الحصول على سكنات معينة لإكماله عند الحصول على السكن المطلوب، يمكنك الدخول إلى قائمة الإنجازات للتحقق من تقدمك واذا أكملت الإنجاز، سوف تحصل على 50 نقطة إنجاز. بالإضافة إلى ذلك، يوجد إنجاز استبعاد الثلاثي الذي يمنح أيضًا صناديق مميزة. يتطلب هذا الإنجاز التخلص من ثلاث أعداء على التوالي خلال دقيقة واحدة، مما يشكل تحديًا إضافيًا ومكافآت قيمة عند تحقيقه.
- للحصول على الصناديق المميزة، يمكن الاستفادة من المتاجر المختلفة في اللعبة. أولًا، يمكن الحصول على صناديق مميزة من المتجر الذي يقدم بكج مجاني بصفر شدة، والذي يحتوي على قسائم مميزة. ثانيًا، يمكن استخدام الكنوز التي تُجمع يوميًا للحصول على صناديق مميزة. هذه الكنوز تتجدد يوميًا، ويجب جمعها بانتظام لضمان الحصول على أفضل المكافآت المتاحة.