شحن شدات ببجي ميزات مخفية للعبة ببجي موبايل pubg mobile التحديث الجديد للحصول علي صناديق

يبذل اللاعبون جهدًا كبيرًا لتحقيق الإنجازات والحصول على المكافآت في لعبة ببجي موبايل، التي تقدم إنجازًا مخفيًا في التحديث الجديد والذي اللاعبين 50 صندوقًا مميزًا مجانًا وفي هذا المقال، سوف نشرح لكم كيفية الحصول على هذه الصناديق، والخطوات المطلوبة لتحقيق هذا الإنجاز المميز.

ميزات مخفية للعبة ببجي موبايل للحصول علي صناديق