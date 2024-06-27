مميزات خطيره تبهر الكل.. تحميل واتساب الأزرق بلس في ثوبه الجديد

الاصدار الجديد من واتساب بلس الأزرق يقدم لك نسخة معدلة من الواتس اب العادي، حيث انه يوفر لك خيارات إضافية لا تتوفر في التطبيق الأصلي مثل اخفاء حالة الاتصال بالانترنت وعدد آخر من الوظائف المحسنة التي تهدف الى رفع التجربه للمستخدمين فهو يوفر لك التحكم في اعدادات الخصوصيه والامان بشكل كبير، لذلك فهو الاكثر تحميلا من قبل الأشخاص حول العالم وسوف نعرض لكم خطوات تحميل الواتساب الازرق بلس وما هي مميزاته.

تحميل واتساب عمر الأزرق بلس

يرغب عدد كبير من الأشخاص في الاستمتاع بمميزات وتساب عمر الازرق بلس، لذلك يمكن ان نعرض لكم خطوات التحميل الاصدار الاخير للاستمتاع بهذه المميزات حيث تتمثل الخطوات فيما يلي:

اضغط على محرك البحث جوجل ثم اكتب في البحث واتساب الازرق بلس.

ثم اضغط على رابط التنزيل وانتظر قليلا ثم قم بالدخول الى ملفات التحميل عبر هاتفك.

وسوف تجد رابط الواتس اضغط على تثبيت.

ثم فتح واتبع الخطوات لعمل حساب وتسجيل الدخول.

مميزات واتساب عمر الأزرق بلس

من اهم مميزات وتس عمر الازرق بلس ما يلي: