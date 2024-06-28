تحديث واتساب جي بي ضد الحظر APP (ابتديت جــــامد ⭐⭐⭐⭐).. اتاســـبق في امتلاكه علي جهازك وفك حظر رقمك

تحديث واتساب جي بي هو أول تطبيق معدل لتطبيق واتساب الرسمي، حيث قد مر تطبيق واتساب الرسمي بعدة تعديلات قام بها مطوري التطبيق، اضافت اليه هذه التعديلات الكثير من المميزات مثل تغيير الثيمات وإخفاء الظهور و التنوع في رفع الحالات المختلفة وغيرها كثيرا من المميزات التي زادت من شعبيته وجعلته الاقوى بين باقي تطبيقات الدردشة، وسنقوم بعرض تفاصيل هذه الاضافات خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تحديث واتساب جي بي

تحديث واتساب جي بي من أهم التحديثات وأكثر استخداماً بين باقي التحديثات،حيث يتميز هذا التطبيق بما يلي:

هذا التطبيق ضد الحظر: بحيث لا يستطيع أحد أن يقوم بحظر مستخدمي هذا التطبيق.

فصل الانترنت عن التطبيق: حيث يستطيع مستخدمي هذا التطبيق أن يقوموا بمنع استقبال الرسائل على هذا التطبيق دون غيره وذلك عن طريق فصل الانترنت عنه مع اتصال باقي التطبيقات.

معرفة الرسائل المحذوفة: حيث يستطيع مستخدمي هذا التطبيق من معرفة الرسائل التي تم حذفها من للطرف الآخر.

الرموز التعبيرية: يوفر تطبيق whatsappgb تأثيرات رائعة وإرسالها إلى الأصدقاء والمعارف كما يوفر عدد كبير من الثيمات الجميلة والملصقات المميزة والايموشن المميزة.

الثيمات والخلفيات: يتوفر لدى التطبيق مجموعة من الثيمات والخلفيات المختلفة التي يمكنك التنويع بينها.

الاشعارات: وصول إشعارات للمستخدم في حالة نزول حالة من الأصدقاء أو تغيير رقم الواتس الخاص به أو صورة ملفه الشخصي.

الخصوصية في تحديث واتساب جي بي

يوفر تحديث واتساب جي بي الخصوصية لمستخدميه وتتمثل صور الخصوصية في هذا التطبيق في التالي: