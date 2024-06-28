طريقة سهلة تحميل تطبيق واتساب عمر الأزرق والتحديث الاخير عبر جوالك

أصبح واتساب عمر من افضل النسخ المعدلة التي تساعدك على الوصول الى مميزات اضافية، حيث ان هذه النسخه تقدم تسهيلات كثيرة لجميع الافراد عند استخدامها، لذلك يقبل الجميع على تحميل الوتساب عمر الازرق للاستفادة من هذه المميزات التي تساعد المستخدم في الوصول الى ارسال رسائل بشكل سهل وبسيط، وتستطيع ان تحصل على التطبيق مجانا بخطوات سهلة وبسيطة، سوف نعرضها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقة التحميل الواتساب عمر الأزرق

يمكنك الحصول على واتس واتساب عمر الأزرق من خلال خطوات سريعة تتمثل فيما يلي:

اضغط على رابط واتس اب عمر الأزرق من جوجل.

ثم اضغط على ملف التحميل وانتظر حتى يتم تنزيل الملف عبر هاتفك اذهب الى الملفات واضغط على تنزيل الوتساب.

ثم اضغط على موافقة الاذونات وانتظار حتى تتم العمليه بنجاح.

ثم قم بالضغط على متابعة ثم التالي وأدخل رقم الهاتف.

ثم ادخل الرقم المرسل اليك للتأكد من هوية المستخدم وبعد ذلك يمكنك استخدام الواتس اب بحرية

مميزات تطبيق واتساب عمر الأزرق

يضم الوتساب بعمر الازرق عدد كبير من المميزات التي يستطيع جميع المستخدمين الاستمتاع بها وسوف نعرض لكم هذه المميزات التي تتمثل فيما يلي: