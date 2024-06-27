“حد أقصى 3000 ر.ع” ما حقيقة تبكير إيداع رواتب شهر يونيو 2024 عمان وهل تم صرف منفعة الباحثين عن عمل؟

أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن تبكير إيداع رواتب شهر يونيو 2024 عمان مع بداية الساعات الأولى من يوم الخميس، الموافق السابع والعشرين من يونيو، سيتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين والموظفات، وفقاً للدرجات الوظيفية والبدلات المعتمدة، ويتضمن الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدلات مثل السكن والكهرباء والماء والهاتف والانتقال ودعم غلاء المعيشة، الحد الأقصى للراتب الأساسي يصل إلى 2600 ريال عماني، ويصل مع البدلات إلى 3820 ريال عماني.

تبكير إيداع رواتب شهر يونيو 2024 عمان

تحدد وزارة العمل في سلطنة عمان موعداً شهرياً لصرف رواتب الموظفين، وهو الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، في حال توافق هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، يتم تقديم أو تأخير الصرف بما يتناسب مع أقرب وقت ممكن من العطلة، هذا الشهر، توافق موعد الصرف مع عطلة يوم الجمعة، مما استدعى تقديم الإيداع إلى يوم الخميس السابع والعشرين من يونيو.

صرف منفعة الباحثين عن عمل

في أخبار أخرى، أوصى مجلس الشورى العماني بتطبيق منفعة للباحثين عن عمل و منفعة ربات البيوت في أقرب وقت ممكن، تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الفئات المستحقة في تلبية احتياجاتهم المالية الشهرية، تشمل المنفعة المقترحة عدة فئات مثل الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر، وكبار السن، جميع هذه المنافع تُصرف بموجب مراسيم سلطانية، مما يعكس حرص القيادة العمانية على رفاهية مواطنيها، من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً عن قرار رسمي بشأن هذه التوصيات من قبل الجهات المختصة.

مع إيداع رواتب الموظفين في سلطنة عمان لشهر يونيو 2024، يتم تعزيز الاستقرار المالي للموظفين في الوقت المناسب قبل عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت نفسه، تظل الأنظار متجهة نحو القرارات المرتقبة بشأن صرف منافع للباحثين عن عمل وربات البيوت، وهي خطوة مهمة لدعم الفئات المستحقة في المجتمع، يعكس هذا التوجه التزام السلطنة بتقديم الدعم والرعاية لمواطنيها من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكيمة