حمل النسخة الأحدث على الإطلاق.. تنزيل تطبيق واتس آب جي بي GBwhatsapp التحديث الجديد.. المميزات اللي هتشوفها ولا في الأحلام

يهتم الكثير من الأشخاص بتحميل واتس آب جي بي GBwhatsapp على الهاتف، وذلك لأنه يعتبر من التطبيقات التي تحتوي على عدة مميزات لا تتوفر في الواتساب العادي، بالإضافة إلى ذلك فإنه أفضل تطبيقات المراسلة التي يحافظ على خصوصية المستخدم.

طريقة تنزيل واتس آب جي بي GBwhatsapp على الهاتف

عملية تنزل تطبيق واتس آب جي بي GBwhatsapp يتم على عدة خطوات، وهي كالتالي:

في البداية ينبغي التوجه إلى الصفحة الخاصة بتنزيل التطبيقات.

كتابة اسم التطبيق في شريط البحث.

الضغط على خيار تنزيل والانتظار حتى تتم عملية التحميل.

أهم مميزات جي بي واتس آب

يقدم تطبيق جي بي واتساب مجموعة من المميزات التي تكون كالتالي:

خدمة توفير الإنترنت

تعتبر من الخدمات الأساسية التي تهم المستخدم، وهذا التطبيق يعمل على تقليل استخدام بيانات الإنترنت، كما يعزز من تقليل استهلاك الإنترنت.

إخفاء الظهور الأخير

تعتبر تلك الميزة من أهم المميزات الإضافية التي تعطي لك حرية التحكم في خصوصياتك، حيث يمكنك قراءة رسائل الآخرين دون أن يظهر لديهم أنك قمت بمشاهدتها، بالإضافة إلى ذلك لا يعرف أي شخص الوقت الذي تكون فيه متصل.

إخفاء رؤية الحالات

تستطيع الاستفادة من تلك الميزة من خلال مشاهدة حالات الآخرين دون أن يكونوا على علم بذلك، أي أن الموضوع يتم في سرية تامة، وعدد كبير من الأشخاص يقوم بتفعيل تلك الخاصية، كما تستطيع إخفاء جاري الكتابة عند إرسال رسائل للطرف الآخر.

تغيير خطوط الألوان

تستطيع تغيير لون خطوط النص عند إرسال رسالة نصية إلى الأصدقاء.

عيوب جي بي واتساب