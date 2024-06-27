تنزيل واتساب عمرWhatsApp Omar .. اهم مميزات الاصدار الاخير 2024

يمكنك تحميل تطبيق واتس عمر العنابي إعلان عبر هاتفك واستمتع بمميزات كثيره من خلال الرابط الرسمي فهو من التطبيقات المجانية الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار من مختلف دول العالم، ويعد الاصدار الاخير من وتس عمر العنابي من أكثر البرامج شهرة، حيث يمكنك الان تحميله والاستمتاع بالمميزات التي يقدمها لجميع المستخدمين فهو يعد من افضل نسخ الواتساب المعدلة من الواتساب الاصلي ويوفر لك استخدامات كثيره واداء مميز، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن مزايا واتساب عمر وكيفية تحميله.

مميزات استخدام واتساب عمر العنابي

تطبيق واتساب عمر العنابي الاصدار الاخير يتميز بالعديد من المميزات التي تتمثل فيما يلي:

يوفر لك تسجيل مقاطع فيديو وإرسالها لأكثر من صديق في نفس الوقت.

تستطيع استرداد الرسائل التي تم حذفها في أي وقت.

يوفر لك تخصيص خلفية مناسبة لكل محادثة او خلفيه عامه لجميع الاصدقاء.

يمكن أن تتحكم في صوت الاشعارات الخاصة بالمحادثات.

اذا قام احد جهات الاتصال بتغيير الصورة الشخصية سوف يرسل لك إشعار بذلك.

يوفر لك توجيه أكثر من 250 رسالة في نفس الوقت اشخاص.

خطوات تحميل واتساب عمر