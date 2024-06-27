جربيها بطعم الكراميل .. طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت أسهل خطوات ومكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة أحد الطرق الناجحة التي يمكن لربة المنزل اتباعها، حتى تحصل على بسبوسة جاهزة مثل المحلات، وتعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يفصلها كل أفراد الأسرة، وخاصة في التجمعات العائلية والسهرات الصيفية، في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة والمصايف، وهي تعد بسيطة المكونات سهلة التحضير.

طريقة عمل البسبوسة المكرملة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة تحتاج مجموعة من المقادير التي تتميز بتوفرها في منازلنا، وتتلخص المقادير في الآتي:

ثلاثة أكواب من السميد الخشن.

كوب من الحليب.

كوب زبد.

كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتان دقيق.

فول سوداني للتزيين.

هذا وتحتاج البسبوسة إلى كوبان من الشربات الخفيف الساخن الذي يمكن إعداده باستخدام المقادير التالية:

كوب من السكر الأبيض.

كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون.

رشة من القرفة أو الفانيليا حسب المذاق المفضل.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

خطوات عمل البسبوسة المكرملة

يجب الإلتزام بطريقة عمل البسبوسة المكرملة بنفس ترتيب الخطوات لكي يتم الحصول على نتيجة مرضية وهي كما يلي: