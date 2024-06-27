جربيها بطعم الكراميل .. طريقة عمل البسبوسة المكرملة في البيت أسهل خطوات ومكونات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة المكرملة أحد الطرق الناجحة التي يمكن لربة المنزل اتباعها، حتى تحصل على بسبوسة جاهزة مثل المحلات، وتعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي يفصلها كل أفراد الأسرة، وخاصة في التجمعات العائلية والسهرات الصيفية، في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة والمصايف، وهي تعد بسيطة المكونات سهلة التحضير.
طريقة عمل البسبوسة المكرملة
طريقة عمل البسبوسة المكرملة تحتاج مجموعة من المقادير التي تتميز بتوفرها في منازلنا، وتتلخص المقادير في الآتي:
- ثلاثة أكواب من السميد الخشن.
- كوب من الحليب.
- كوب زبد.
- كوب من السكر.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقتان دقيق.
- فول سوداني للتزيين.
هذا وتحتاج البسبوسة إلى كوبان من الشربات الخفيف الساخن الذي يمكن إعداده باستخدام المقادير التالية:
- كوب من السكر الأبيض.
- كوب ماء.
- ملعقة عصير ليمون.
- رشة من القرفة أو الفانيليا حسب المذاق المفضل.
- ملعقة كبيرة سمن بلدي.
خطوات عمل البسبوسة المكرملة
يجب الإلتزام بطريقة عمل البسبوسة المكرملة بنفس ترتيب الخطوات لكي يتم الحصول على نتيجة مرضية وهي كما يلي:
- احضري وعاء جاف وضيفي إليه دقيق السميد والدقيق والبيكنج باودر والملح.
- قلبي المكونات جيدًا حتى يمتزجون واتركيه جانبًا.
- في وعاء عميق آخر ضعي مقدار السكر وارفعيه على النار حتى يذوب ويصبح ذهبي اللون.
- ثم ضيفي الحليب وقلبي حتى الحصول على كراميل سائل.
- يتم إضافة مقدار الزبد مع التقليب مرة ثانية.
- أضيفي المكونات السائلة مع المكونات الجافة وامزجي الخليط حتى تختفي كل حبيبات السميد.
- في صينية فرن ألومنيوم مدهونة سمن يضاف الخليط.
- يوزع بالتساوي على كل الجوانب.
- يام ترك الصينية عدة مرات حتى تتخلصي من مل فقاعات الهواء.
- وزعي الفول السوداني على الوجه بطريقة مناسبة.
- توضع الصينية لمدة نصف ساعة في الفرن على حرارة 180.
- بعد أن تأخذ لون ذهبي من الوجهين يضاف إليها الشربات الساخن.
- تترك حتى يختفي الشربات وتبرد.