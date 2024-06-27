جميع ملفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf .. اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf، محط بحث وترقب واهتمام فئة كبيرة من المجتمع داخل العراق، وبالتحديد الفئة التي تشملها وزارة العمل بالدعم والرعاية، الفئة التي تم اختيارها بعناية ودقة بعد انطباق حزمة من الشروط والصوابط، تحدد مدى احتياجها لدعم الجمهورية العراقية، حيث تعد العراق من الدول التي تسعى دائما نحو البحث عن رغبات المواطن واحتياجاته، ويعد الفقراء والمطلقات والأرامل وكبار السن، هم الأكثر احتياجًا للدعم والمعونة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf هي اهتمام تلم الفئة التي تقدم لها حكومة العراق الدعم، والذي يكون عن طريق رواتب منتظمة تصرف للمشمولين بالرعاية، وتقوم وزارة العمل من خلال المنصة الرسمية ” مظلتي “، بالإعلان عن هذه الأسماء في صورة كشوفات لكل محافظة، ويمكن للمواطن الذي قدم طلب دعم في المنصة الاستعلام عن عءه الأسماء بالطريقة التالية:

التوجه إلى موقع منصة مظلتي .

ادخل على القسم المختص بالخدمات الإلكترونية في المنصة.

حدد من الخدمات الخدمة التي تقدمها هيئة الحماية الاجتماعية.

ومنها نحو ” أسماء المشمولين بالرعاية “.

من بين محافظات العراق حدد المحافظة التي تسكن فيها.

سجل ما تبقى من بيانات وراجعها.

انقر فوق تحميل الملف.

موعد نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

يتساءل المواطن عن وقت إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf، والذي يحتاج كثير من الجهد والتدقيق من قبل وزارة العمل، حيث يتم فحص كل الحالات التي تقدمت في المنصة، هذا ولم تنتهي الوزارة من تجهيز الأسماء حتى الوقت الحالي، وتعمل الوزارة على قدم وساق من أجل إعداد كشوفات الوجبة السابعة، وسوف يتم إعلان موعد النزول بعد قيام وزير العمل العراقي السيد ” أحمد الأسدي ” بالتوقيع على الكشوفات.