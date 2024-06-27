تحميل واتساب عمر الوردي للنسخة الاخيرة 2024 مجانا

تطبيق واتساب عمر الورد من التطبيقات التي توفر لك عدد كبير من المميزات حيث ان التحديث الأخير يضيف مميزات رائعه وصلاحيات وتحسينات كثيرة تفوق الخيال، حيث ان اضافة التطبيق لعدد من التعديلات على واجهة المستخدم تجعله من التطبيقات الاكثر من رائعة، كما انه يفاجئ المستخدمين بهذه المميزات ويعمل على اصلاح العيوب الموجوده في النسخة السابقة، لذلك سوف نعرض لكم كيفية تحميل واتساب عمر الورد للاستفادة من هذه المميزات خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

مميزات تنزيل واتساب عمر الوردي

يمكن أن تحصل على نسخه واتساب عمر الوردي باللون البينك المميز او يمكنك ان تقوم بتحميل الوان معينه تتناسب مع ذوقك.

يمكنك ارسال صور بجودة عالية الى جميع الاصدقاء.

تستطيع أن تقوم بتنزيل اي صوره من حالات الاصدقاء او اذا كانت صور الواتس بسهوله يمكنك حظر أي جهة اتصال لا ترغب بها.

يوفر لك حماية برقم سري للواتساب او بالبصمة حفاظا على خصوصية المستخدم.

يمكنك إخفاء مؤشر الكتابه او مقاطع الصوت

يوفر قدر عالي من الأمان حيث يمكن أن تقوم بتخصيص الوتساب بايقونه معينة تختارها تبعا لما يناسبك.

يوفر لك عالم رائع من الإيموجي المتحرك والثابت.

يرسل دائما تحديثات خاصة يمكن أن تقوم بها بشكل مجاني.

تحميل واتساب عمر الوردي