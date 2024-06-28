تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر (فك رقمك البلوك كل الدول).. بــــادر قبل الجميع ونزله علي هاتفك

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر (فك رقمك البلوك كل الدول).. بــــادر قبل الجميع ونزله علي هاتفك
تحديث واتساب الذهبي ضد الحظر (فك رقمك البلوك كل الدول).. بــــادر قبل الجميع ونزله علي هاتفك

يعد تحديث واتساب الذهبي من الأمور التي يحرص عليها عدد كبير من مستخدمي التطبيق، حيث يحرص الجميع على الاستفادة من كافة التحديثات التي تضاف إلى التطبيق، و تطبيق واتساب الذهبي هو عبارة عن نسخة متطورة من التطبيق الأخضر الرسمي واتساب، تطبيق المراسلات والمحادثات المشهور في العالم، وهو من التطبيقات التي تحتوي على الكثير من الاضافات والمميزات الرائعة التي يفضلها عدد كبير من المستخدمين.

تحديث واتساب الذهبي

يعتبر تحديث واتساب الذهبي من الأشياء التي يحرص مستخدمي التطبيق على فعلها بشكل مستمر وهذا للاستفادة من المميزات والإضافات الكثيرة التي يتم إضافتها في كل مرة، ومن أهم مميزات التطبيق ما يلي:

تحديث تطبيق واتساب الذهبي APK مجانا (الجولد بدون حظر الرقم).. اتسابق وفك حظرك وامتلكه علي هاتفك
  • يمكن بكل سهولة لجميع المستخدمين إمكانية تغيير واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق، كما يمكنهم القيام بتغيير أنماط الخطوط والألوان وغيرها، وبذلك يمكنهم عمل التخصيص الذي يرغبون به.
  • ميزة حماية الخصوصية والتي تمكن المستخدم من إخفاء الإعلانات والرسائل غير المرغوب فيها، وأيضا يمكنه حماية البيانات الشخصية وذلك من خلال تفشيرها.
  • كما أن التطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية إرسال رسائل وملفات كبيرة وهي ميزة غير موجودة في واتساب الرسمي.

ميزة واتس اب جولد الجديدة

بعد الحصول على تحديث واتساب الذهبي الجديد يمكنك معرفة الميزات الجديدة التي تم إضافتها وذلك بالإضافة إلى الميزات التي ذكرنا، وفيما يلي أبرز هذه الميزات:

  • يمكن للمستخدم القيام بقفل التطبيق وذلك من خلال قفل نمط الشاشة والتي تعد من أبرز وأهم ميزات واتس اب الجولد.
  • تطوير خاصية الحظر وبذلك يمكن للمستخدمين حظر الأشخاص المزعجين بكل سهولة، وهو يجعل تجربة استخدام التطبيق أفضل بكثير من ذي قبل.
  • تفعيل ميزة الاخفاء والتي تمكن المستخدمين من إخفاء حالتهم الأخيرة عن بعض الأشخاص، وبذلك يتمتع المستخدم بتجربة خصوصية أكبر.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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