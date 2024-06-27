“LINK مباشر” ظهور نتائج امتحانات التعليم المتوسط البيام الجزائر 2024 دورة جوان عبر الديوان الوطني

نتائج امتحانات التعليم المتوسط البيام التي يرغب الكافة في التعرف عليها، لذلك حرصت وزارة التربية الجزائرية على توفير رابط إلكتروني حتى يتمكن الكافة من الدخول عليه والتعرف على النتيجة تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور من الذهاب لمقر المدرسة التابع لها الطالب خاصة بعد الإعلان عن النتيجة، حيث تعد شهادة التعليم المتوسط هي مرحلة انتقالية للذهاب إلى التعليم الثانوي لاختيار التخصص المفضل وفقاً لمجموع الدرجات.

نتائج امتحانات التعليم المتوسط البيام

لقد أعلنت وزارة التربية الجزائرية نتيجة التعليم المتوسط بعد تجميع الدرجات ومراجعتها أكثر من مرة بواسطة متخصصين حتى يحصل كل طالب على حقه، كما حرصت على توفير رابط إلكتروني للاستعلام من خلاله عن كافة النتائج تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور، كما أكد السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية والتعليم الجزائرية أنه تمت عملية التصحيح بنزاهة وشفافية عالية من قبل خبراء حتى يتمكن الطالب من الوصول إلى المرحلة التعليمية التالية واختيار التخصص المفضل لديه.

رابط نتائج امتحانات التعليم المتوسط البيام

حرصت وزارة التربية الجزائرية على توفير رابط للاطلاع على نتائج امتحانات التعليم المتوسط وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم في الجزائر.

الضغط على كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط.

تسجيل الرقم الخاص بالطالب وكذلك الرقم السري.

اختيار إظهار النتائج والضغط عليها.

الانتظار قليلاً للاطلاع على النتيجة والتعرف على المجموع وكافة الدرجات.

رابط اطلاع ولي الأمر على نتائج امتحانات التعليم المتوسط البيام

يستطيع ولي الأمر بكل سهولة التعرف على نتيجة الطالب الخاص به من خلال تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني الذي تحرص وزارة التربية الجزائرية على توفيره لكافة أولياء الأمور حتى يتمكنوا من التعرف على النتيجة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: