الف مبروك الزيادة.. سجل الآن في Reval cnr dz منصة تثمين واعرف معاشك الجديد 2024 لشهر يوليو

يتوفر الآن التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين 2024 reval cnr dz بسهولة عبر الرابط الذي قدمته الحكومة الجزائرية. تم إنشاء هذه المنصة خصيصًا لتسهيل عملية الاستعلام عن المعاشات وصرفها للمتقاعدين. تجدر الإشارة إلى أن المنصة شهدت عدة تطورات وتحديثات كلها تهدف إلى خدمة المواطن الجزائري المتقاعد. يمكننا معرفة كيفية التسجيل في المنصة ومقدار الزيادة في المعاشات بشكل تفصيلي كما يلي.
التسجيل في Reval cnr dz
يمكن للمتقاعدين المستفيدين من المعاشات الآن التسجيل في منصة “تثمين معاشات المتقاعدين 2024” والتطلع إلى أي تغييرات في قيمة المعاشات سواء كانت زيادات أو تعديلات تقاعدية بأثر رجعي من شهر مايو وحتى الشهر الحالي يونيو، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لمنصة تثمين.
- سيتم عرض رسالة على الشاشة تتضمن الخدمات المتاحة على الموقع.
- يتم الضغط على “طلب رقم معاش المواطن”.
- ثم يتم كتابة تاريخ الميلاد بشكل دقيق.
- في هذه المرحلة، يجب على المستخدم اختيار وسيلة الدفع، ومن المستحسن أن يختار بريد الجزائر.
- بعد التدقيق في جميع البيانات والتحقق من دقتها، يتم الضغط على زر “تأكيد الخدمة”.
- في النهاية، ستعرض قيمة المعاش بالتحديث الجديد.
نسبة زيادة المعاشات في الجزائر
جاءت الزيادة في معاشات المتقاعدين على النحو التالي:
- بالنسبة للرواتب التي تقل عن 15,000 دينار، فإن نسبة الزيادة ستكون 15%.
- من تتراوح رواتبهم الشهرية بين 15,000 و25,000 دينار، ستبلغ نسبة الزيادة لهم 15%.
- تبلغ نسبة الزيادة للمعاشات التي تقع بين 25,000 و 35,000 دينار حوالي 12%.
- المعاشات التي تكون بين 35,000 و 42,500 دينار، نسبة الزيادة المحددة لها هي 11%.
- نسبة الرفع للمعاشات التي تتراوح بين 42.500 و70.000 دينار، تصل إلى 10.75%.
- كل شخص يكون دخله بين 70.000 و 100.000 دينار، نسبة الزيادة له تكون 10.50%.
- نسبة الزيادة في معاشات المتقاعدين الذين تتراوح معاشاتهم بين 100,000 و150,000 دينار تبلغ 10.25%.
- كل شخص يتجاوز راتبه 150,000 دينار سيكون معدل الزيادة المحدد له بنسبة 10% في 2024.