الف مبروك الزيادة.. سجل الآن في Reval cnr dz منصة تثمين واعرف معاشك الجديد 2024 لشهر يوليو

يتوفر الآن التسجيل في منصة تثمين معاشات المتقاعدين 2024 reval cnr dz بسهولة عبر الرابط الذي قدمته الحكومة الجزائرية. تم إنشاء هذه المنصة خصيصًا لتسهيل عملية الاستعلام عن المعاشات وصرفها للمتقاعدين. تجدر الإشارة إلى أن المنصة شهدت عدة تطورات وتحديثات كلها تهدف إلى خدمة المواطن الجزائري المتقاعد. يمكننا معرفة كيفية التسجيل في المنصة ومقدار الزيادة في المعاشات بشكل تفصيلي كما يلي.

التسجيل في Reval cnr dz

يمكن للمتقاعدين المستفيدين من المعاشات الآن التسجيل في منصة “تثمين معاشات المتقاعدين 2024” والتطلع إلى أي تغييرات في قيمة المعاشات سواء كانت زيادات أو تعديلات تقاعدية بأثر رجعي من شهر مايو وحتى الشهر الحالي يونيو، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لمنصة تثمين.

سيتم عرض رسالة على الشاشة تتضمن الخدمات المتاحة على الموقع.

يتم الضغط على “طلب رقم معاش المواطن”.

ثم يتم كتابة تاريخ الميلاد بشكل دقيق.

في هذه المرحلة، يجب على المستخدم اختيار وسيلة الدفع، ومن المستحسن أن يختار بريد الجزائر.

بعد التدقيق في جميع البيانات والتحقق من دقتها، يتم الضغط على زر “تأكيد الخدمة”.

في النهاية، ستعرض قيمة المعاش بالتحديث الجديد.

نسبة زيادة المعاشات في الجزائر

جاءت الزيادة في معاشات المتقاعدين على النحو التالي: